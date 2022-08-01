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رئيس لجنة مبادرة صحة المرأة يكشف خطة الدولة لتراجع الإصابة بسرطان الثدى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:38 ص
رئيس لجنة مبادرة صحة المرأة يكشف خطة الدولة لتراجع الإصابة بسرطان الثدى الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة
كتب محمود رضا الزاملى

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قال الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بوزارة الصحة والسكان، بذلنا جهدا كبيرا فى التشخيص المبكر لسرطان الثدى، والتشخيص المبكر لسرطان الثدى ساعد فى تقليل الحالات المتأخرة. 

 

وأضاف رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج "من مصر" على قناة سى بى سى، قمنا بتدريب الأطباء والممرضات للمساعدة فى التشخيص المبكر لسرطان الثدى، وهو ما ساعد فى تراجع نسب الإصابة بسرطان الثدى لدى السيدات إلى 29%. 

 

وتابع رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، استقبلنا خلال عامين 16 مليون سيدة للكشف عليهن ساعد فى تراجع نسب الإصابة بسرطان الثدى، وقمنا بتطوير جيد للمساعدة فى صحة المرأة، لافتا إلى أن منظومة التشخيص والعلاج بالمجان بالكامل. 

 

وأكد أن بروتوكول علاج سرطان الثدى فى مصر مثل بروتوكول العلاج فى الدول الكبرى وكل العلاج مجانا منذ اكتشاف المريضة حتى علاجها. 

 


مبادرة صحة المرأة

خطة الدولة

سرطان الثدى

مصر

وزارة الصحة المصرية



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