رئيس الكنيسة الأسقفية يتسلم صليبًا لإقليم الإسكندرية بافتتاح مؤتمر لامبث

كتب ـ محمد الأحمدى

سلم جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والرئيس الروحي لل كنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم صليبًا رمزيًا للدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ليعبر عن قيادته للإقليم الجديد، وذلك في افتتاح مؤتمر لامبث وهو أكبر تجمع لأساقفة الكنيسة حول العالم.

وحرص رئيس أساقفة كانتربري على دعوة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووجه الشكر للبابا تواضروس الثاني على محبته للكنيسة الأسقفية بمصر.

وأعرب رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية عن سعادته بتسلم الصليب كقائد روحي لإقليم الإسكندرية للكنيسة والذي يخدم عشر دول إفريقية، مؤكدًا أن خدمة المسيح والصليب مسئولية كبيرة في ظل ظروف صعبة عالميًا وإقليميًا.

وقال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، إن تسليمه الصليب أمام ما يزيد عن 650 مطرانا للكنيسة حمله المسئولية أمام الله والناس مصليًا أن يوفقه الله لخدمة الكنيسة.