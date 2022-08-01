جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ577 مليون حالة

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و400 ألف و346 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و29 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ678 ألفا و514 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و396 وفاة.