اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تكليف الدكتور زكى صبرى عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:00 م
تكليف الدكتور زكى صبرى عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ الدكتور زكى صبرى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور زكي صبري محمد عبد الله، الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ؛ للقيام بعمل عميد الكلية.
 
تدرج عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ في التعليم الأزهري وحصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر بطنطا عام 1994 م، ودرجة الماجستير في أصول الدين قسم التفسير بتقدير ممتاز عام 2001م، ثم العالمية الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2005م.
 
وشغل منصب رئيس القسم بالكلية، ثم عين عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد.
 
جدير بالذكر، أن عميد الكلية الجديد له كثير من المؤلفات في تخصص التفسير وعلوم القرآن، وناقش وأشرف على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كفر الشيخ

كلية الدراسات الإسلامية والعربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة