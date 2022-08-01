تكليف الدكتور زكى صبرى عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ

كتب ـ لؤى على

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور زكي صبري محمد عبد الله، الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

تدرج عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ في التعليم الأزهري وحصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر بطنطا عام 1994 م، ودرجة الماجستير في أصول الدين قسم التفسير بتقدير ممتاز عام 2001م، ثم العالمية الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2005م.

وشغل منصب رئيس القسم بالكلية، ثم عين عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد.

جدير بالذكر، أن عميد الكلية الجديد له كثير من المؤلفات في تخصص التفسير وعلوم القرآن، وناقش وأشرف على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.