تفريغ 3494 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة ZAMZAM 1التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 90 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء .
وذكر بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .
تفريغ 3494 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيدالإثنين، 01 أغسطس 2022 01:40 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة ZAMZAM 1التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 90 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء .
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