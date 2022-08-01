تفريغ 3494 طن رخام وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة ZAMZAM 1التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 90 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3494 طن رخام بالميناء .



وذكر بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مؤانى بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .