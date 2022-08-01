تعرف على شروط استخراج القيد العائلى الإلكترونى المميكن في دقائق

أحمد إسماعيل

من الأوراق الثبوتية الهامة التي لا يستغنى عنها المواطن في تعاملته، وخاصة أنها مطلوبة للتقديم في بعض الكليات العسكرية هي القيد العائلى، وكان استخراج القيد العائلى في الفترة الماضية قبل استحداث وتطوير قطاع الأحوال المدنية من الأمور المرهقة جدا ويحتاج إلى وقت طويل.

مع التطور الذى شهده قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واستحداث ماكينات لاستخراج القيد العائلي دون تدخل بشرى، فاصبح من السهولة الحصول على القيد العائلي في دقائق معدودة

5 خطوات لاستخراج القيد العائلي الإلكتروني:

1-أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

2-يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية لهما.

3-يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

4-كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

5-أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.