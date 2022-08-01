تشميع 5 ورش بمدينة أبو حماد في الشرقية لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة

أغلقت 5 ورش حرفية لمخالفتها توقيتات الغلق المقررة في الـ7 مساء وتطبيق القانون على أصحابها بمدينة أبو حماد، ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إداراة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمرور اليومي على الورش للتأكد من التزام أصحاب الورش والأعمال الحرفية بتوقيتات الغلق المقررة طبقاً للتوقيت الصيفي من الساعه 8 صباحاً حتي 7 مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي تمام الساعه 7 مساء، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمرور الميداني على الورش الحرفية المتواجدة داخل الكتل السكنية بمراكز (أبو حماد / ههيا / أبو كبير / فاقوس) للتأكد من إلتزام أصحابها بالغلق في المواعيد المحددة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع 5 ورش حرفية متواجده داخل الكتله السكنية بمدينة أبو حماد عبارة عن مخرطة ، ورشة ألوميتال ، ورشة لتصليح التوكتوك ، ورشة كاوتش داخل ، ورشة لحام ، لمخالفه أصحابها لتوقيتات الغلق المقررة في الـ 7 مساء وتطبيق القانون على المخالفين.