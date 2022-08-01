تسليم 1146 سماعة وجهازا تعويضيا لغير القادرين بالغربية

الغربية عادل ضرة

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، علي تسليم 1146 جهاز تعويضي وسماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية.

أوضح شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأوضح أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأشار إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الجمعية يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى الغربية وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.