تحرير 14 محضرا و تطهير 33 مسجدا ووحدة بمركز المحلة في الغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، حملة نظافة مكبرة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية، شملت قرية شبرا ملكان بصفط تراب وبداية من الطريق السريع حتى مجمع المصالح الحكومية بالهياتم وطريق المحلة قطور وقرية الدواخلية ومساكن تحيا مصر بالعامرية، و شارع الجلاء والثورة وأمام المصالح الحكومية بمحلة أبوعلي، ومدخل قرية بلقينا، وأمام الوحدة الصحية ببلقينا، وطريق المحلة دمرو بمحلة حسن، وتم عمل حملة نظافة صباحية على كورنيش كفر حجازي بشبرا بابل و امام الوحدة الصحية و مركز الشباب بميت الليث هاشم شملت الحملة نظافة طريق سنبارة بدمرو و طريق 12 البنوان باتجاه الطريق الدولي لكفر الشيخ و طريق المقابر و أمام قصر العمدة بمنطقة المدارس بالبنوان

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة ، أنه فى إطار الحرص على مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة و رفع الإشغالات فقد تم تحرير 14 محضر متنوع بمركز المحلة الكبرى منهم 6 محاضر نظافة و 4 محاضر اشغال و 3 محاضر كمامة و 1 محضر بيئة و تطهير و تعقيم 28 مسجد و 3 مقرات وحدات محلية و 2 ماكينات صراف آلي و رش شوارع قرية محلة حسن بالمبيد المضاد للحشرات الناقلة للأمراض.