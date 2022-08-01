تجديد حبس 4 أشخاص لإشعالهم النار في سيارة مواطن بسبب خلاف على تجارة الياسمين

الغربية مصطفى عادل

جددت نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بإشعال النيران في سيارة ربع نقل، ملك شخص بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، بسبب الخلاف على تجارة الياسمين، من بينهم شقيق المجني عليه.

كان اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة ربع نقل أثناء توقفها أمام منزل شخص بالقرية.



وتم إخماد النيران ووجه صاحب السيارة الاتهامات لـ 4 أشخاص من بينهم شقيقه بسبب الخلاف على تجارة الياسمين تحرر المحضر 17717 لسنة 2022 جنح بسيون، و قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة القضية.













