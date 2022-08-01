تبادل اتهامات بين مواطنين بسبب جمعية خاصة لتربية الحيوانات

محمود عبد الراضي

ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من طرف أول (مدير بإحدى الشركات الخاصة) وطرف ثان (إحدى السيدات لها معلومات جنائية، زوجها)

وقرر الطرفان بحدوث مشادة بينهما أمام إحدى الجمعيات الخاصة بتربية الكلاب كائنة بدائرة القسم، بسبب صدور قرار من الجهات المختصة بغلق مقر الجمعية لوجود مخالفات على والد الأولى من الطرف الثانى، وتعيين الطرف الأول لرئاسة مجلس إدارة الجمعية مؤقتاً، وتبادل الطرفين الاتهامات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.