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بيان أمريكي فرنسي بريطاني يدعو روسيا للكف عن "خطابها النووي الخطير"

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:54 م
بيان أمريكي فرنسي بريطاني يدعو روسيا للكف عن "خطابها النووي الخطير" اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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طالب بيان أمريكي فرنسي بريطاني روسيا للكف عن "خطابها النووي الخطير"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات ضد القوات المسلحة الروسية والمجمع الصناعي العسكري.

 

وأوضحت "تاس" أن بيانا لوزارة الخارجية النيوزيلندي أكد اليوم /الاثنين/ فرض عقوبات على القوات المسلحة الروسية، بما في ذلك على المؤسسات الدفاعية المسؤولة عن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

وشملت العقوبات أيضا شركة التأمين "سوكازا" والسكك الحديدية الروسية، وكذلك المنظمات العاملة في مجال البحث والإنتاج والاختبار للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية.


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