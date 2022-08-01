بسبب والدته.. القبض على المتهم بقتل عامل في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل في منطقة الهرم، بسبب تعرض ابن شقيقة المجني عليه لوالدة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة في منطقة الهرم، ومقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين لرجال المباحث أن شاب تم تحديد هويته وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه تشاجر مع المجني عليه، بسبب تعرض ابن شقيقة القتيل لوالدته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.