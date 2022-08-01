بألوان البحر.. استمرار دهان عمارات المنطقة السابعة في بورسعيد بلون موحد

بورسعيد - محمد عزام

تستمر محافظة بورسعيد، في تجميل وتزيين الشوارع والميادين وتحافظ على الشكل الجمالي والتناسق العمارات بالمناطق المختلفة خاصة بالمناطق الشعبية.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن استمرار العمل في طلاء عمارات المنطقة السابعة بلون موحد، في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، ضمن أعمال تطوير محور 23 ديسمبر.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الأعمال التي تشهدها المنطقة السابعة بحي المناخ تشمل رصف وتطوير الطرق الداخلية بين العمارات السكنية، ودهان واجهات العمارات، وزيادة معدلات الإضاءة، وزيادة عناصر التجميل والمسطحات الخضراء وعمل ممرات انترلوك و إنشاء الحديقة والمسطحات الخضراء، موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أوجه التطوير في أسرع وقت.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال جولة موسعة بدهان جميع العمارات السكنية بالمنطقة السابعة من الداخل والخارج للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى بالمنطقة، مشيرا أن الأعمال تأتي في أطار الخطة الموسعة لتطوير محور 23 ديسمبر والمناطق الواقعة في نطاقه .