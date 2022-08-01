اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بألوان البحر.. استمرار دهان عمارات المنطقة السابعة في بورسعيد بلون موحد

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:19 م
بألوان البحر.. استمرار دهان عمارات المنطقة السابعة في بورسعيد بلون موحد دهان عمارات المنطقة السابعة في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر محافظة بورسعيد، في تجميل وتزيين الشوارع والميادين وتحافظ على الشكل الجمالي والتناسق العمارات بالمناطق المختلفة خاصة بالمناطق الشعبية. 
 
وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن استمرار العمل في طلاء عمارات المنطقة السابعة بلون موحد، في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة،  ضمن أعمال تطوير محور 23 ديسمبر. 
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن الأعمال التي تشهدها المنطقة السابعة بحي المناخ تشمل رصف وتطوير الطرق الداخلية بين العمارات السكنية،  ودهان واجهات العمارات،  وزيادة معدلات الإضاءة،  وزيادة عناصر التجميل والمسطحات الخضراء  وعمل ممرات انترلوك و إنشاء الحديقة والمسطحات الخضراء، موجها بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أوجه التطوير في أسرع وقت. 
 
وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال جولة موسعة بدهان جميع العمارات السكنية بالمنطقة السابعة من الداخل والخارج للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى بالمنطقة، مشيرا  أن الأعمال تأتي  في أطار الخطة الموسعة لتطوير محور 23 ديسمبر والمناطق الواقعة في نطاقه .
 
لون موحد للعمارات
لون موحد للعمارات

لون موحد
لون موحد

العمارات بلون واحد
العمارات بلون واحد

بعض الأعمال
بعض الأعمال
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

حي المناخ



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة