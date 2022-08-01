المفوضية الأوروبية تصرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية المخصصة لأوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

قامت المفوضية الأوروبية اليوم، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بصرف النصف الأول (500 مليون يورو) من عملية جديدة للمساعدة المالية الكلية بقيمة 1 مليار يورو لأوكرانيا.

وسيتم صرف الدفعة الثانية (500 مليون يورو أخرى) غدًا ، 2 أغسطس، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس القرار بشأن هذا النموذج الاستثنائي الجديد لوزارة الخارجية في 12 يوليو 2022.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن هذا المبلغ الإضافي البالغ مليار يورو يعد جزءًا من الجهد الاستثنائي الذي يبذله الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية الفورية في أعقاب العدوان الروسي غير المبرر وغير المبرر.

ولفت الاتحاد إلى أنه الجزء الأول من حزمة MFA الاستثنائية التي تصل إلى 9 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في رسالة المفوضية بتاريخ 18 مايو 2022 والتي أقرها المجلس الأوروبي في 23-24 يونيو 2022، وهي تكمل الدعم المقدم بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك تم سداد قرض طارئ بقيمة 1.2 مليار يورو من وزارة الخارجية في النصف الأول من العام، لذا فإن إجمالي دعم وزارة الخارجية لأوكرانيا منذ بداية الحرب يصل إلى 2.2 مليار يورو.

وتم توفير أموال وزارة الخارجية لأوكرانيا في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، حيث تدعم المساعدة استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا ومرونتها الشاملة في سياق العدوان العسكري الروسي والتحديات الاقتصادية المترتبة على ذلك، وفي تعبير آخر عن التضامن، ستغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي تكاليف الفائدة على هذا القرض، بالنسبة لجميع قروض وزارة الخارجية السابقة ، وتقترض المفوضية أموالًا من أسواق رأس المال الدولية وتحول العائدات بنفس الشروط إلى أوكرانيا، وهذا القرض لأوكرانيا مدعوم بنسبة 70 ٪ من القيمة المخصصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المساعدة المالية بالإضافة إلى الدعم غير المسبوق الذي قدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن ، ولا سيما المساعدات الإنسانية والتنموية والدفاعية ، وتعليق جميع رسوم الاستيراد على الصادرات الأوكرانية لمدة عام واحد أو مبادرات التضامن الأخرى ، على سبيل المثال لمعالجة اختناقات النقل بحيث يتم تصدير الصادرات ، على وجه الخصوص الحبوب.