المسح التناسلي الشامل لـ4000 رأس ماشية والتلقيح الاصطناعي لـ 664 بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أن ( إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية و أقسام التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالإدارات الخارجية) خلال شهر يوليو 2022 ، قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و131 رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ 664 رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.



أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.



ذلك في إطار تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.





