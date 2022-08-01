المستشار الألماني يعلن مناقشته زيادة أجر لاعبات كرة القدم مقارنة بالرجال

كتبت: هناء أبو العز

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال المباراة النهائية لبطولة أوروبا للسيدات بين ألمانيا وإنجلترا، الأحد، إنه سيلتقي مع مدير الاتحاد الوطني لكرة القدم أوليفر بيرهوف، لإثارة قضية المساواة في الأجور بين لاعبي كرة القدم في البلاد.

يذكر أن فريق كرة القدم النسائي الألماني، خسر نهائي بطولة أوروبا للسيدات الأحد أمام إنجلترا (2-1)، لكنها فازت بنصر آخر أفضل، في أعقاب المباراة في ويمبلي، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه سيلتقي بمدير الاتحاد الوطني لكرة القدم أوليفر بيرهوف لإثارة قضية المساواة في الأجور بين لاعبات كرة القدم في البلاد.

وقالت الحكومة الألمانية لتلفزيون ARD الإخباري: أنا مقتنع تمامًا بأن المساواة في الأجور تلعب دورًا مهمًا في مثل هذه المسابقات.

وكان أولاف شولتز قد غرد بالفعل في منتصف يوليو قائلاً: "إنه يؤيد المساواة في الأجور بين لاعبي المنتخب الوطني "، وما دفع أوليفر بيرهوف إلى دعوة المستشار لمناقشة الأمر.

وقال بيرهوف في ذلك الوقت، في إشارة إلى المكافأة القياسية البالغة 60 ألف يورو المدفوعة للاعبين الألمان بعد فوزهم في يورو 2022: سأدعوه بكل سرور، و يظل هذا المبلغ أقل بكثير من 400 ألف يورو التي سيحصل عليها الرجال إذا فازوا بكأس العالم في قطر.

ودعت اللاعبة الألمانية لينا ماجول في الأسابيع الأخيرة إلى حد أدنى للأجور يتراوح بين 2000 و 3000 يورو شهريًا للاعبين الألمان وأبلغت عن مفاوضات ناجحة في إسبانيا للحصول على حد أدنى للأجور.

وتدرس لاعبات كرة القدم الألمانيات ويعملن جنبًا إلى جنب مع نشاطهن الاحترافي ، وهو ما تقول ماجول إنه لا ينبغي أن يكون ضروريًا بعد دوري الدرجة الثانية.