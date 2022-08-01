القوات العراقية تسقط شبكة إرهابية وتعتقل عددا من الإرهابيين

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على 10 إرهابيين في كركوك ونينوى وسامراء، بينهم شبكة إرهابية.

وذكرت الخلية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "ما زالت وستبقى مديرية الاستخبارات العسكرية بجميع مفاصلها مستمرة بتنفيذ العمليات النوعية والاستباقية التي تستهدف عصابات داعش الإرهابية وفلولهم المنهارة وخلاياهم البائسة"، لافتة إلى أن "المديرية نفذت خلال اليومين الماضيين عدة عمليات في كركوك ونينوى وغرب نينوى وسامراء".

وأوضحت الخلية أن العمليات جاءت بالتعاون بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ الاستخبارات في قيادات الفرق الثامنة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع قوات من تلك الفرق التابعة لقيادة القوات البرية، وأسفرت عن إلقاء القبض على 10 إرهابيين وتفكيك مجموعة إرهابية وإلقاء القبض على جميع عناصرها".

وأضافت أن "عدد من ألقي القبض عليهم في كركوك بلغ 7 إرهابيين، فيما ألقي القبض على الآخرين في نينوى وغرب نينوى وسامراء".

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن "جميع من ألقي القبض عليهم من المطلوبين لعدة جهات أمنية بموجب مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مبينة أنه "جرى تسليمهم لجهات الطلب أصولياً".