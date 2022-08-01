اليوم السابع
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العثور على جثتين لشخصين مجهولي الهوية على طريق غارب الغردقة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 04:42 م
العثور على جثتين لشخصين مجهولي الهوية على طريق غارب الغردقة جثة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر  الأحمر، على جثتين لشخصين مجهولي الهوية، بطريق رأس غارب - الغردقة، وتحديدا بمنطقة غرب بكر، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزي داخل ثلاجه حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان ورد بلاغ للواء  محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر،  يفيد بالعثور على جثتين قبل منطقة غرب بكر بطريق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم  إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، تحت تصرف النيابة العامة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجار تكثيف الجهود من أجل كشف غموض العثور على الجثتين.

 


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