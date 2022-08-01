اليوم السابع
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الصين تحذر: زيارة بيلوسي لتايوان سيكون لها عواقب وخيمة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:12 م
الصين تحذر: زيارة بيلوسي لتايوان سيكون لها عواقب وخيمة نانسى بيلوسى
بكين /أ ش أ/

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حذرت الصين من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان سيكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ إجراءات مضادة قوية بشأن ذلك.
 
وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني -في مؤتمر صحفي أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين- إن مكانة بيلوسي تجعل من زيارتها المحتملة إلى تايوان أمرا حساسا للغاية، وإن مثل تلك الزيارة في أي شكل ووقت من شأنها أن تؤدي إلى أثر سياسي فظيع.
 
وأضاف لي جيان : "نود أن نخبر الولايات المتحدة مجددًا أن الصين تقف على أهبة الاستعداد، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي"، لافتًا إلى أن بلاده سترد بحزم وستتخذ تدابير مضادة قوية حال زارت بيلوسي تايوان.
 
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وصلت اليوم الإثنين إلى سنغافورة في مستهل جولتها الآسيوية التي ستشمل أيضا اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية.

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