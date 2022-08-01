الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يوجه بتطوير منطقة شق الثعبان لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:49 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير شامل لمنطقة شق الثعبان وتزوديها بكافة الخدمات والمرافق لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السيسى الرئيس السيسى عاجل شق الثعبان صناعة الرخام صناعة الجرانيت اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولى إيثيلين فى الشرق الأوسط.. يتكون من 6 مصانع متكاملة.. متحدث الرئاسة: يوفر العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد وسيتم اعتماد منتجاته دولياً الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:37 م الرئيس السيسى يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولي إيثيلين في الشرق الأوسط الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:28 م الرئيس السيسي يصدق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول وتنميته بالصحراء الشرقية الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:37 م الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.. تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بشرم الشيخ استعداداً لقمة المناخ.. وتوجيهات بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية الأحد، 31 يوليه 2022 06:15 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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