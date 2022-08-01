الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعى للبولي إثيلين في الشرق الأوسط الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:28 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بانشاء اكبر مجمع صناعى للبولي اثيلين في الشرق الأوسط يتكون من 6 مصانع متكاملة. صرح بذلك السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى البولى اثيلين مجمع صناعى الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يصدق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول وتنميته بالصحراء الشرقية الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:37 م الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.. تطوير المنشآت والبنية الأساسية والمحاور والطرق بشرم الشيخ استعداداً لقمة المناخ.. وتوجيهات بتحويل معهد ناصر لمدينة طبية الأحد، 31 يوليه 2022 06:15 م الرئيس السيسي يوجه بتحويل معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة الأحد، 31 يوليه 2022 05:56 م الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية الأحد، 31 يوليه 2022 05:46 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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