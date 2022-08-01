الرئيس الأمريكي: ملتزمون بالعمل على عالم خال من الأسلحة النووية

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أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بيانا قبل المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددا التزام الولايات المتحدة بالعمل على عالم خال من الأسلحة النووية.



وأكد بايدن - في البيان، وفق ما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - استعداد إدارته للتفاوض على وجه السرعة بشأن إطار يحل محل معاهدة "ستارت" الجديدة عندما تنتهي صلاحيتها في عام 2026.



ولفت إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زعزعت السلام في أوروبا، محملا موسكو مسؤولية إثبات استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية.. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة طورت مقترحا للتنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.



ورأى أن الصين تتحمل أيضا المسؤولية بصفتها دولة حائزة للأسلحة النووية وعليها تقليل "مخاطر سوء التقدير والتحركات العسكرية المزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيره.