الحاكم العام لأستراليا يبحث مع الرئيس البولندي الأزمة الروسية - الأوكرانية

وارسو /أ ش أ/

بحث ديفيد هيرلي الحاكم العام لأستراليا، مع الرئيس البولندي أندريه دودا، في العاصمة البولندية وارسو الأزمة الروسية-الأوكرانية وعددا من القضايا الثنائية.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا -في تغريدة عبر (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين- إن محادثاته المباشرة مع هيرلي ركزت على العلاقات التجارية البولندية- الأسترالية وعلى القضايا الأكثر أهمية للبلدين والعالم، مضيفا أنه قدم شكره لهيرلي على المساعدات التي قدمتها أستراليا لأوكرانيا.

كما بحث هيرلي مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي العلاقات الثنائية بين البلدين، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأمن الغذاء والطاقة؛ وذلك بحسب تغريدة لمكتب رئيس الوزراء البولندي.

ومن المقرر أن يعقد الحاكم العام لأستراليا خلال زيارته إلى وارسو، في ظل احتفال البلدين بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما، محادثات مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ البولنديين إليبيتا ويتيك وتوماس جرودزكي.