الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير عدد من مدارس الواسطى واستمرار مواجهة التعديات

تفقد المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التعليمية بنطاق المركز، حيث تم الإشراف على الانتهاء من رفع الكفاءة الاستيعابية وتطوير مدرسة هرم ميدوم للتعليم الأساسي وهرم ميدوم الابتدائية، ونهو إنشاء جناح جديد بكل مدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية بالقرية، كما متابعة الوحدة الصحية بهرم ميدوم.
وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تنفيذ الإزالة لحافة تعد بالبناء المخالف على مساحة 4قراريط، بحبل أبويط، التابعة لمجلس قروي إنفسطفي إطار تنفيذ التكليفات بالمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة و تنفيذ الإزالة في المهد لمخالفات البناء واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تم
الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير عدد من مدارس الواسطى واستمرار مواجهة التعدياتالإثنين، 01 أغسطس 2022 12:26 م
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
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تفقد المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التعليمية بنطاق المركز، حيث تم الإشراف على الانتهاء من رفع الكفاءة الاستيعابية وتطوير مدرسة هرم ميدوم للتعليم الأساسي وهرم ميدوم الابتدائية، ونهو إنشاء جناح جديد بكل مدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية بالقرية، كما متابعة الوحدة الصحية بهرم ميدوم.
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