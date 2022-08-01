الانتهاء من رصف 7 شوارع بحي عامرية أول فى الإسكندرية.. صور

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأشار المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالى حى العامرية أول فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة قامت مديرية الطرق بالمحافظة بإنهاء رصف 7 شوارع فى الحى خلال العام الحالى بتكلفة إجمالية نحو 15 مليون جنيه، حيث تبلغ إجمالى أطوال الشوارع التى تم رصفها 3580 مترا.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالى تم الانتهاء من رصف 5 شوارع بنطاق حى عامرية أول وهم "شارع المستعمرة من أول الصحراوى وحتى مستشفى الهلال الأحمر بمرغم - استكمال شارع الخاصة الملكية حتى مساكن الضباط، إلى مدرسة الشهداء - واستكمال رصف الطريق امتداد شارع حضانة نفوسة من شارع أسماء وحتى شارع الزعيم - طريق مدخل توشكى المرحلة الاولى وحتى الكوبرى السطحى إلى مصرف عرب النوبارية - ورصف طريق مدخل المنطقة العسكرية من الكافورى وحتى البوابة"، مضيفة أنه متبقى فقط شارعين بلغت نسبة التنفيذ بهما 95% وهما "شارع الشرقاوى- وشارع الطريق الموازى لغرب النوبارية طريق عبد القادر".