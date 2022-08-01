اليوم السابع
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الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم العذراء مريم غدا

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:00 ص
الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم العذراء مريم غدا الأنبا إبراهيم إسحاق
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بصوم السيدة مريم العذراء غدا 1 أغسطس ويستمر حتى 15 من نفس الشهر في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، وفى محافظات الصعيد يحتفل الأقباط الكاثوليك مع الأرثوذكس لأن الأسر تكون من كلا الكنيستين، حسبما ذكر الأنبا توما مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

خلال هذه الفترة تعمل الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.

ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

صوم العذراء مريم

صوم السيده مريم العذراء



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