اعرف تفاصيل الاجتماع التنسيقى الأول لممثلى قطاعات حقوق الإنسان بالإسماعيلية

قالت محافظة الإسماعيلية فى بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بأنه، عقدت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الاجتماع التنسيقى الأول للبدء فى الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل أحدَ عشرَ محافظةً من ضمنهم محافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور ممثلى المديريات المختلفة بالمحافظة.

وتبدأ خطة الحملة فى عام 2022 وتمتد حتى عام 2023 بمعدل عام كامل؛ لتنفيذ أهداف الخطة داخل 11 محافظة، والتى تتضمن تكوين فهم وثقافة مشتركة فى المجتمع لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوسع فى برامج التثقيف وإدراج أنشطة متنوعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.

وتسعى اللجنة لعقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مجال تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتصميم برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين فى وسائل الإعلام فى مجال حقوق الإنسان.

كما تهدف إلى تمكين الشباب والمجتمع المدنى من المشاركة فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات، ووحدات حقوق الإنسان بالوزارات والمحافظات، والمجلس القومى للمرأة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمي.

ولتعريف المواطن بمفهوم حقوق الإنسان والمبادئ والمفاهيم الأساسية ونشأتها، التعريف ببعض المفاهيم القانونية للقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى الإنسانى، وتوضيح الاتفاقيات والمؤسسات الإقليمية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.

كما تسعى لتعزيز دور المجتمع المدنى وحماية حقوق الإنسان والتعريف بالضمان الدستورية والقانونية، دور اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، دور مجلس النواب والشيوخ فى المجتمع.

وتستهدف الحملة أكبر عدد من الشباب تصل لـ250 متطوعا من ضمنهم فئات المرأة، ذوى الهمم، شباب الصحفيين، الطلاب الجامعيين، موظفى المحليات والمجالس الحكومية، الجمعيات الأهلية فى القرى والمراكز، أعضاء النقابات المهنية والعمالية.