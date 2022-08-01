اليوم السابع
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الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:16 ص
أكرم القصاص
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استطلاع: الجمهوريون يتقدمون للسيطرة على مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي

الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:00 ص
استطلاع: الجمهوريون يتقدمون للسيطرة على مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي مجلس النواب الأمريكي- أرشيفية
أ ش أ

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أظهر استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة أن الجمهوريين يتقدمون للسيطرة على مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام، حيث يتوقع حصول الحزب الجمهوري على 230 مقعدًا بينما 205 مقاعد تذهب للديمقراطيين.

ويمنح فوز الحزب الجمهوري في 230 منطقة للجمهوريين 12 مقعدًا أكثر من 218 مقعدًا اللازمة للسيطرة على المجلس، بحسب استطلاع الرأي الذي أجراه موقع "سي بي إس الإخباري".

لكن نسبة الخطأ في الاستطلاع لتوقعات الأحزاب تبلغ 12 مقعدا، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

كما وجد الاستطلاع أن الديمقراطيين محبطون من الشؤون الحالية وأقل احتمالية للحضور للتصويت من نظرائهم الجمهوريين.

في غضون ذلك، قال 16 في المائة من الديمقراطيين و43 في المائة من الجمهوريين إنهم يشعرون أن الديمقراطيين في الكونجرس لم يفوا بوعودهم التي قطعوها في دورة حملاتهم الانتخابية الأخيرة.

ويقول 67 بالمائة من الناخبين الديمقراطيين إن الديمقراطيين في الكونجرس قد نفذوا "بعضًا" من تلك الوعود، ويعتقد 17 بالمائة أنهم قد نفذوا "معظمها أو جميعها".

ويشعر 68 في المائة من الجمهوريين و7 في المائة فقط من الديمقراطيين أن الجمهوريين في الكونجرس يقاتلون من أجلهم.

وشعر نصف الناخبين الذين شملهم الاستطلاع فقط بالحماس لخروجهم للتصويت في شهر نوفمبر.

وذكر المزيد من الديمقراطيين أن الرئيس السابق دونالد ترامب دفعهم للتصويت أكثر من زعيم حزبهم الرئيس الحالي جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 


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