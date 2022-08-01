إصابة 5 أشخاص بجروح متفرقة في حادثين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثي انقلاب تروسيكل ودراجة نارية، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادثين على رافد الطريق الدولي الساحلي، وبحي القنطرة، أدى لإصابة 5 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، ونقلت المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من الفحص، إصابة كل من "محمد.ع.م." 38سنة، من قرية الاتحاد، بجروح وكدمات، و"كريم .ع.ع." 37 سنة، من قرية الاتحاد، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"فرج.ز.أ" 35 سنة من قرية الاتحاد، بجروح وكدمات، وذلك فى حادث انقلاب تروسيكل، على رافد الطريق الدولي.

كما أصيب "السيد.ي .م" 55 سنة، من مدينة كفر الشيخ، بكدمات وسحجات بالجسم في حادث سيارة بكفر الشيخ، وأصيب "محمد .ع .ح" 11 سنة من حي القنطرة البيضاء، بجروح وكدمات، في حادث انقلاب دراجة نارية بالقنطرة، تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.