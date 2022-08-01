إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى العياط

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوى العياط، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من العياط اتجاه الصف، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة العياط، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.