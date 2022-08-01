إزالة 3 حالات تعد على الرقعة الزراعية فى المحلة بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء وجدى الجروانى رئيس المركز والمدينة حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية قادها المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنميه القرية حيث تم زالة ثلاثة حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بنطاق الوحدة المحلية للعامرية.

الحالة الأولى بناحية ساكس باسم المخالف هاني ابرهيم محمد زايد على مساحة 2 قيراط عبارة عن قواعد وسمل خرساني وتم تكسير القاعدة الخرسانة وإزالة للسمل.

الحالة الثانية بناحية السجاعية باسم المخالف جمالات نجاح إبراهيم انشاص عبارة عن سمل خرساني على مساحة 18 سهما وتم عمل إزالة للسمل.

الحالة الثالثة بناحية دنوشر باسم المواطن هانم مخلوف السيد نوح عبارة عن قواعد وسمل خرساني وأعمدة خرسانية على مساحة 18 سهما وتم تكسير الأعمدة الخرسانية.

وأكد رئيس المدينة أنه تمت مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

شارك فى الحملة المهندس تامر عبد البارى إدارة بناء و تنمية القرية و براهيم حرحيرة رئيس وحدة العامرية.