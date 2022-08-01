أسامة العبد: ننسق مع 200 جامعة عالمية تتبعنا لتدريبهم بمصر

كتب - إسماعيل رفعت

قال أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، دكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الرابطة تترأس 200 جامعة بجميع دول العالم وتنسق معها لتدريب الدعاة والأعضاء بمصر.

وأضاف في بيان رسمي، أن وفد جامعة هندية من عشرات الدعاة كان آخر المستفيدين من برامج الرابطة وغادر القاهرة منذأيام.

وأوضح أن الوفد تلقى تدريبا على يد كبار علماء العالم وأبرزهم مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام، بأكاديمية الدعاة بأكتوبر، كما ألقى عليهم الأمين العام لرابطة الجامعات محاضر عن فضل التعايش السلمي مع الاختلاف في ارساء الأمن على البشرية، مطالبا الدعاة بدعم أوطانهم وحسن العلاقة مع شركاء الوطن لان الشراكة سلام.

وشدد على البعد عن الجماعات وعدم التقلب بينها سرا أو علنا لأنها نفاق والجماعات لا تولد إلا حقد وتطرف مهما تاب العضو.