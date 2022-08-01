أبناؤنا فى الخارج يواصلون أداء امتحانات الدور الثانى

كتب ــ محمود طه حسين

واصل الطلاب المصريين فى الخارج "، أبناؤنا فى الخارج"، أداء امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى الطلاب فى الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية مادة الرياضيات البحتة والجبر والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية والجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الصف الأول الثانوى والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب مدارس اللغات بالصف الثالث الإعدادى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى وتحديد المستوى لأبنائنا فى الخارج بدأت السبت 30 يوليو الجارى، موضحة أنه الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 هي :

الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر 2021 / 2022 والمتقدمين للدور الثاني على نظام أبنائنا في الخارج.

الطلاب الذين أدوا امتحانات أبنائنا في الخارج بالدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان، ولم يتمكنوا من أداء كل الامتحانات لأي سبب تقني أو فنى.

- طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الأول 2021 / 2022 ولهم دور ثان.

- التقديم إلكترونيا لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.

- تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.

- دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكترونى على منصة أبنائنا فى الخارج وقدرها 150 دولارا.