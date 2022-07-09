5 أطعمة للتخلص من السموم بالجسم بعد تناول الفتة والكوارع فى العيد

كتبت ميرفت رشاد

تساعد بعض الأطعمة فى التخلص من السموم فى الجسم وتحسين الصحة العامة وفقدان الوزن أيضاً، كما أن هناك حاجة أكيدة للتخلص من السموم من حين لآخر للأشخاص الذين لديهم نمط حياة مزدحم ويستهلكون أطعمة غير صحية خاصة خلال فترة عيد الأضحى وتناول الفتة والكوارع واللحمة، فالحل الأمثل هو تطهير الجسم من السموم بالأطعمة الطبيعية والمشروبات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أطعمة للتخلص من السموم بالجسم

البروكلي

يساعد تناول البروكلي أيضًا جسمك على مقاومة المواد الكيميائية المسببة للسرطان، ويعزز قدرة الكبد على إزالة المواد الكيميائية السيئة من أجسامنا.

الجريب فروت



يحتوى الجريب فروت على عدة عناصر غذائية بما في ذلك الفيتامينات A و C و B1 ، بالإضافة إلى حمض البانتوثنيك والألياف والبوتاسيوم والبيوتين، قد تعمل الإنزيمات الموجودة في الجريب فروت أيضًا على تكسير الدهون في جسمك للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن.

أفوكادو

يحتوى الأفوكادو على مضادات الأكسدة التي تساعد جسمك على طرد السموم الضارة، ويحتوي على غذاء غني بالمغذيات، على حوالي 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

البنجر



البنجر من الخضروات عالية مضادات الأكسدة وغني أيضًا بالعناصر الغذائية، يحتوي البنجر على مادة البيتين التي تساعد الكبد على التخلص من السموم ، بالإضافة إلى الألياف التي تسمى البكتين التي تزيل السموم التي تم إزالتها من الكبد.

السبانخ



السبانخ منخفضة في السعرات الحرارية ، لكنها مليئة بالعناصر الغذائية، ويحتوي على فيتامينات A و C و E و K بالإضافة إلى الثيامين والفولات والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، وتساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في السبانخ على منع أكسدة الكوليسترول في الجسم عن طريق العمل كمضادات للأكسدة.