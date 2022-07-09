وزير الدفاع البريطاني يعلن أنه لن يخوض السباق لاختيار زعيم جديد للمحافظين

أ ش أ

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أحد أبرز الشخصيات الأوفر حظا لخلافة جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين - اليوم /السبت/ أنه لن يخوض السباق لاختيار زعيم جديد لحزب "المحافظين" الحاكم.

وقال والاس -في تغريدة عبر (تويتر) أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية- "بعد تفكير متأني ومناقشة مع الزملاء والعائلة، اتخذت قرار عدم دخول المنافسة لرئاسة حزب المحافظين"، معربا عن امتنانه لكل زملائه البرلمانيين الذين تعهدوا بدعمه حال دخوله السباق.

وأضاف والاس أن القرار لم يكن سهلا، ولكن تركيزه منصب على وظيفته الحالية والحفاظ على أمن بلاده؛ وتابع قائلا "أتمنى حظا سعيدا لجميع المرشحين وآمل أن نعود سريعا للتركيز على القضايا التي انُتخبنا لمعالجتها".

جدير بالذكر أن بوريس جونسون كان أعلن أنه سيتنحى /الخميس الماضي/ بعد سلسلة من الاستقالات من فريقه الحكومي احتجاجا على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.