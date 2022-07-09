اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 01:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

نصائح لمنع فساد اللحمة المفرومة بعيد الأضحى فى 9 خطوات

السبت، 09 يوليه 2022 01:00 م
نصائح لمنع فساد اللحمة المفرومة بعيد الأضحى فى 9 خطوات تخزين اللحم المفروم فى عيد الأضحى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر التخزين المناسب خاصة في موسم عيد الأضحى أمرًا أساسيًا لتجنب التسمم الغذائي من اللحم المفروم، فمن الخطورة تناول اللحم الفاسد لأنه قد يحتوي على بكتيريا ممرضة مسئولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل الأعراض الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية.

ووفقًا لتقرير موقع "webmd"، فيما يلي بعض نصائح السلامة:

1. لتقليل الوقت الذي يترك فيه اللحم المفروم دون تبريد، قم بشرائه أخيرًا وتوجه إلى المنزل مباشرة من المتجر.

2. اختر عبوة باردة الملمس وبحالة جيدة، بدون ثقوب أو خدوش.

3. تحقق من لون اللحوم وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

4. احتفظ باللحوم النيئة بشكل منفصل في عربة التسوق الخاصة بك لتجنب التلوث المتبادل ، أو انتشار البكتيريا إلى المواد الغذائية الأخرى.

5. قم بتبريده أو تجميده بمجرد وصولك إلى المنزل أو في غضون ساعتين من الشراء. تأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).

6. احفظه في كيس على الرف السفلي لمنع تسريب عصارته.

7. قم بإذابة اللحم المجمد في الثلاجة لإبقائه باردًا أثناء فك التجميد، لا تترك في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

8. قم بتبريد بقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي وتناولها في غضون 3-4 أيام.

9. تذكر أن تغسل يديك جيدًا بعد التعامل مع اللحم المفروم ، ولا تنس أن تنظف طاولات المطبخ والأواني.

 


تخزين اللحم المفروم

كيفية تخزين اللحوم

التعامل مع اللحم المفروم

تجميد اللحوم

عيد الأضحى



الموضوعات المتعلقة

CDC يحذر تخزين اللحوم النيئة بالرف العلوى بالثلاجة.. ينشر البكتيريا الخطيرة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 07:00 م

دليلك لتخزين اللحوم فى الفريزر بعد ذبح الأضاحى وتجنب فسادها أو تغير ألوانها.. تركها فى الهواء لمدة 5 ساعات بعد الذبح يكون حافظة طبيعية تمنع البكتيريا بها.. عضو بنقابة البيطريين: اللحوم لا تغسل قبل التجميد

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 02:00 م

اعرف الطرق المثالية لتخزين اللحوم.. وكيف تضمن احتفاظها بقيمتها الغذائية

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 05:06 م

س و ج.. كل ما تحتاجين معرفته عن تخزين اللحوم بطريقة صحيحة وآمنة

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة