مقتل شخص على يد شقيقين بسبب لعب الأطفال بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهدت قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مقتل شاب على يد شقيقين إثر مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب لعب الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفور بلشاى ومقتل أحد الأشخاص. انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل أحمد ع. فى العقد الرابع من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقين من نفس القرية بسبب لعب الأطفال نتج عنها تعدى المتهمين عليه بأسلحة بيضاء وإصابته بطعنة قاتلة بالصدر وتوفى فى الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.