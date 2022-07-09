قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين وجمعية الاتحاد القبطية الأرثوذكسية وجمعية الشابات القبطية الأرثوذكسية بمدينة قنا، لتقديم التهنئة للأطفال والفتيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطمئن محافظ قنا، على مستوى الرعاية المقدمة لهم من قِبل مسئولى تلك الدور ثم قدم التهنئة لهم، ومنحهم العيدية النقدية، لإدخال البهجة والسرور عليهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن محافظة قنا لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج وكيان المجتمع المصري.

والتقى محافظ قنا، الأطفال الأيتام وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم، والتعرف على احتياجاتهم ودراسة مدى امكانية تحقيقها، كما وجه القائمين على دور الأيتام ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم، كما وجه المسئولين بضرورة تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة والقراءة وتثقيفهم وتنمية مواهبهم لإعداد جيل واعى مثقف يشارك فى تقدم بلادهم.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، داعياً الله عز وجل أن يكون عيداً سعيداً عليهم، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده بينهم ومشاركتهم فرحة العيد، فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم.



محافظ قنا يزور دور الرعاية لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى



محافظ قنا يزور دور الرعاية لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى



محافظ قنا يزور دور الرعاية لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى