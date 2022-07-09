محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط لانتهاء فترة رئاسته وبلوغه سن المعاش.. صور

حيث أهدى محافظ أسيوط درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تكريمًا وتقديرا له على على النجاح الذي حققه بالجامعة خلال فترة توليه منصب رئيس الجامعة متمنيًا له دوام التوفيق في حياته العلمية القادمة.
وقال المحافظ إن تكريم شخصية بارزة ومتميزة مثل الدكتور طارق الجمال واجب أصيل ومستحق لأنه حقق الكثير من الإنجازات والاسهامات وله بصمة واضحة في تطور المشروعات الإنشائية بمقر الجامعة وكذلك التوسع في عدد الكليات مؤكدًا أنه قامة من قامات الجامعة الذين أسهموا في إثراء الحياة العلمية والبحثية وتقدم وإزدهار المستوي التعليمي والأكاديمي بجميع الكليات مشيدًا بجهوده وتعاونه مع المحافظة في المشروعات الخدمية والتنموية موجهاً له خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى حياته القادمة.
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط
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