محافظ أسيوط يكرم رئيس جامعة أسيوط لانتهاء فترة رئاسته وبلوغه سن المعاش.. صور

أسيوط هيثم البدرى

كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط تقديراً لجهوده المخلصة في خدمة الجامعة والمجتمع خلال فترة رئاسته للجامعة وذلك خلال الحفل الذي أقيم بديوان عام المحافظة بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة لبلوغه السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أسعد الذكير ،مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء محمد أبو سمرة رئيس فرع الأمن الوطني بأسيوط والعقيد أحمد حمدي بفرع الأمن الوطني والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وفضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط.