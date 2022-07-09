محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من مختلف الطوائف والقطاعات.. صور

أسيوط هيثم البدرى

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة وسط أجواء من الفرحة بالعيد أعاده الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء محمد أبوسمرة رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط والعقيد أحمد حمدي بفرع الأمن الوطني والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والعقيد إبراهيم شلبي نائب المستشار العسكري للمحافظة.

وحرص عددًا من مختلف الطوائف والقطاعات وأبناء المجتمع الأسيوطي على الحضور وتقديم التهنئة واستقبل المحافظ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والتنفيذيين من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وذوي الهمم التهنئة إلى المحافظ في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد.

كما شارك في تقديم التهنئة الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وفضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط والدكتور خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الديني بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط ونيافة الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط وساحل سليم والبدارى وتوابعها للاقباط الارثوذوكس ونيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلوس أسقف ايبارشية منفلوط والانبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك والانبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم والانبا توماس أسقف القوصية والانبا برسوم أسقف ديروط والانبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح واسيوط الجديدة والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صموئيل باقي نائب رئيس سنودس النيل الانجيلي بمصر في جو يسوده الحب والمودة وبهجة العيد حيث قدموا التهنئة للمحافظ بالعيد معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان ربوع مصر وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير لمصلحة البلاد.

وكان في استقبال المحافظ شباب أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط وشباب " yly " التابع لوزارة الشباب والرياضة الذين حرصوا على تقديم الورود للوزير المحافظ وتهنئته بالعيد كما شارك وفد من أمانة حزب حماة الوطن والشعب الجمهورى في تقديم التهنئة للمحافظ والقيادات التنفيذية بمناسبة العيد بالإضافة إلى شباب مراكز شباب مصر واتحاد طلاب جامعة أسيوط.

وقدم المحافظ التهنئة للحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووجه الشكر للمهنئين على تشريفهم مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة والوحدة الوطنية مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

كان محافظ أسيوط قد قدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري عامة وأبناء محافظة أسيوط خاصة بمناسبة العيد متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (8)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (12)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (14)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (15)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (16)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (17)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (18)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (19)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (22)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى (24)



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى



محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الأضحى