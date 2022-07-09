ماذا يحدث عندما تأكل الكثير من اللحوم فى العيد؟

كتبت فاطمة خليل

يتناول الكثير من الناس الكثير من اللحوم الحمراء، خاصة في عيد الأضحى، ولكن الإفراط في أي طعام قد ينعكس بطريقة سلبية على صحتك، ووجد الخبراء والباحثون أن تناول الكثير من اللحوم يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بالعديد من المشكلات الصحية إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث لجسمك إذا تناولت الكثير من اللحوم، بحسب موقع "Healthy".

ماذا يحدث عندما تأكل الكثير من اللحوم في العيد؟



يمكن أن تشعر بالنعاس

يتمتع البروتين بسمعة طيبة في توفير الطاقة التي تدوم، لذلك قد تتفاجأ عندما يتسبب اتباع نظام غذائي غني باللحوم في التباطؤ.

بينما يلتصق البروتين بك لأنه يستغرق بعض الوقت للهضم ، فإنه لن يمنحك الدفعة الفورية التي تفعلها الكربوهيدرات: تتحلل الكربوهيدرات بسرعة إلى مصدر الطاقة الأكثر سهولة في الجسم، الجلوكوز.

نظرًا لأن عقلك يمكنه استخدام الجلوكوز فقط للحصول على الطاقة ، فقد يتأخر إمداد الطاقة عندما يتميز نظامك الغذائي ببروتين بطيء الهضم يستغرق وقتًا أطول قليلاً للوصول إلى عقلك ، لذا فأنت أقل تركيزًا وينطبق الشيء نفسه على العضلات، التي تعمل أيضًا على الجلوكوز ويحدث إجهاد وضباب في المخ.

يتأثر شعرك وبشرتك

إذا كنت تفرط في اللحوم، فهناك فرصة جيدة لأنك تفرط في مجموعات الطعام الأخرى.

نادرًا ما يوجد فيتامين سي في المنتجات الحيوانية ، لذلك إذا كنت تأكل اللحوم بدلاً من المنتجات، فقد تصاب بنقص في فيتامين سي.

يلعب فيتامين سي دورًا في تكوين الكولاجين ، وهو بروتين يعطي بنية للبشرة والشعر والأظافر والعظام وغير ذلك.

إذا كنت تعاني من نقص، فقد تلاحظ تغيرات في جسمك، يمكن أن تكون بشرتك خشنة، وقد ترى بعض نمو شعر الجسم.

ويوصى الخبراء بتناول الخضروات الورقية الداكنة كل يوم .

يمكن أن تصاب بالإمساك

نادرًا ما تحتوي اللحوم على أي ألياف تحصل عليها عادةً من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

إن الإمساك وحركات الأمعاء المؤلمة هي من أولى العلامات على نقص الألياف اجعل نظامك منتظمًا مرة أخرى عن طريق إضافة الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة أو - والأفضل من ذلك - الفواكه والخضراوات.

تعد العودة إلى الفواكه والخضراوات واحدة من أفضل الطرق للحصول على الألياف.

قد يكون قلبك في خطر

فائدة أخرى للألياف هي أنها تساعد على منع جسمك من امتصاص الكوليسترول، ويمكن أن تحمي قلبك.

إذا كانت اختياراتك من اللحوم هي اللحوم الحمراء والمعالجة - خاصة على حساب المنتجات والحبوب الكاملة ومصادر الألياف الأخرى - فإن العبء على قلبك يكون أسوأ هذه الأنواع من اللحوم غنية بالدهون المشبعة، والتي تشير الأبحاث إلى أنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار LDL ، وبالتالي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قد يضطر جسمك إلى محاربة الالتهاب

وجدت دراسة في المجلة الأوروبية للتغذية أن الدهون المشبعة في اللحوم يمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم بالإضافة إلى ذلك، اللحوم تفتقر بشدة إلى مضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات.