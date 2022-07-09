فى عيد الأضحى علامات فساد اللحمة خاصة المفرومة أبرزها اللون الرمادى

كتبت إيناس البنا

مع قدوم عيد الأضحى المبارك وكثرة وجود اللحوم وشرائها، قد تكون في حيرة من أمرك لمعرفة هل اللحوم فاسدة أم صالحة للأكل، خاصة الأنواع المفرومة، ووفاق لتقرير موقع "healthline" نعرض أبرز العلامات التي توضح ذلك.

على الرغم من أن البكتيريا الفاسدة لن تجعلك مريضًا، يجب عليك دائمًا التخلص من اللحم المفروم الفاسد لتجنب استهلاك الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، وفيما يلي 4 طرق لمعرفة ما إذا كان اللحم المفروم قد تعرض للتلف.

1. احذر من اللون الرمادى

يجب أن يكون اللحم البقري المفروم النيء أحمر فاتح من الخارج وبني من الداخل، إذا تحول سطحه إلى اللون البني أو الرمادي تمامًا أو نما العفن ، فهذا يعني أنه تالف ويجب التخلص منه.

قد يتغير لون اللحم المفروم بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك درجة الحرارة والضوء ونمو الميكروبات والتعرض للأكسجين

قد يتحول لون الجزء الداخلي من اللحم المفروم النيء إلى اللون البني المائل إلى الرمادي بسبب قلة التعرض للأكسجين، وهذا لا يشير إلى التلف، ومع ذلك ، يجب التخلص من اللحم المفروم إذا تحول إلى اللون البني أو الرمادي من الخارج ، حيث يشير ذلك إلى أنه بدأ في التعفن.

2. فحص النسيج

إجراء اختبار اللمس، فيجب أن يتمتع اللحم المفروم الطازج بقوام ثابت نسبيًا يتفتت عند عصره.

ومع ذلك، فإن القوام - سواء عند طهيه أو نيئًا - قد يشير إلى وجود بكتيريا التلف. عليك رميها على الفور، ولتجنب انتشار البكتيريا من سطح إلى آخر ، اغسل يديك جيدًا بعد لمس اللحوم النيئة.

3. اختبار الرائحة

على الرغم من أن رائحة اللحم المفروم الطازج بالكاد تكون محسوسة، إلا أن اللحوم الفاسدة لها رائحة نفاذة، بمجرد أن يفسد، لم يعد من الآمن تناول الطعام.

4. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية

يجب ألا تأكل اللحم المفروم بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ما لم يتم تجميده ، وفي هذه الحالة يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 4 أشهر ، وتأكد من قراءة ملصق المنتج بعناية عند شراء لحم البقر المفروم.