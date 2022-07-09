"عيدك أحلى بمراكز الشباب".. رياضة القليوبية تشارك الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مراكز الشباب بالقليوبية، تنفيذ برنامج موسع لأنشطة وبرامج احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث نفذ أعضاء فرق الجوالة وأندية التطوع بمراكز الشباب بالمحافظة فعاليات مسابقات "العب واكسب"، والتى تتضمن طرح أسئلة ثقافية ومسابقات رياضية وتوزيع جوائز على الفائزين، كما شهدت أيضا مشاركة الأطفال فرحتهم فى شوارع القرى والمدن بحلول عيد الاضحى المبارك، حيث تم توزيع الهدايا عليهم وبالمناطق المحيطة بالمراكز لإدخال البهجة والسرور بالعيد.

وكانت قد أنهت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداداتها لاستقبال روادها خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، بهدف تكثيف الأنشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإدخال البهجة والسرور على روادها.

وفي هذا السياق أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد لاستقبال رواد مراكز الشباب خلال العيد وتنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، كما أكد استعداد المراكز بالانشطة الترفيهية والرياضية للشباب والطلائع والتي تشمل تنس الطاولة والبلياردو وكرة القدم والملاهي.

وفي ذات السياق وجه الصبروط، باستعدادات خاصة للحمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضة التي يوجد بها حمام سباحة لاستقبال المترددين، وكذلك إطلاق مبادرة "العب واكسب" بمراكز الشباب والتي تشمل تحديات ثقافية ورياضية خفيفة وتوزيع هدايا على المارة في محيط مركز الشباب لإدخال بهجة العيد على أهالينا، وأيضا إطلاق مبادرة "عيدك أون لاين" الموسم الثالث لتسجيل تكبيرات العيد عبر فيديو قصير للطلائع والشباب ومشاركته على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتشارك أيضا فرق الجوالة وأندية التطوع بمراكز شباب القليوبية في مساعدة كبار السن خلال صلاة عيد الأضحى المبارك وتوزيع هدايا عينية وبالونات لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال.



تلوين وجوه الأطفال بمراكز الشباب



توزيع الهدايا على الأطفال



فتح حمامات السباحة



مراكز الشباب تستقبل روادها