عملية أمنية مشتركة في صلاح الدين العراقية لتطهير وتأمين عدة مواقع

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أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين العراقية، انطلاق عملية أمنية مشتركة شمال الضلوعية بمحافظة صلاح الدين.



وذكرت القيادة -في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز)- أن "الفوج الثالث التابع لقيادة عمليات صلاح الدين والفوج التاسع طوارئ صلاح الدين انطلقا بعملية أمنية في قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين".



وأضاف البيان أن "العملية تشمل تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة نهر دجلة في الحردانية، والممرات المائية و المبازل الرئيسية والفرعية و الأحراش كما تشرع بعملية تفتيش وتأمين مشتركة غرب بيجي".