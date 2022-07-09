شعبة الجلود: 100 جنيها أغلى سعر للجلد هذا الموسم والماعز بـ 5 جنيهات فقط

كتب - إسلام سعيد

كشف محمد مهران رئيس شعبة الجلود فى الغرفة التجارية، أن أسعار الجلود هذا العام تقترب من متوسط أسعار العام الماضي، ليسجل سعر الجلد البقري 80 الي 100 جنيها والجاموسي الثقيل 70 الي 90 جنيها والعزب 30 جنيها والضأن والماعز 5 الي 10 جنيهات فقط.

وأضاف مهران في تصريحات ، أن فترة عيد الأضحي من كل عام تشهد معروض ضخم في الأسواق ويلجأ البعض للتخلص من الجلود، لذلك نطالب بفتح التصدير لمدة 3 شهور فقط للتخلص من الكميات الزائدة لدينا، خاصة أن المصانع تكتفي بجلود المجازر بعيدًا عن الجلود الناتجة عن الذبح من قبل الأهالي.

وأشار إلى أنه يمكن فتح الباب أيضا لتصدير هوالك الجلود مساحة 30 في 30 سم لمصانع الجلاتين والغراء لعدة دول مثل البرازيل والأرجنتين والصين، للاستفادة من العملة الصعبة خاصة أنه يتم التخلص من هذه الهوالك وعدم استغلالها سواء في الورش أو المصانع.

ومن جانب آخر، أوضح أن الصناعات الجلدية كغيرها من الصناعات تضررت مؤخراً من ارتفاع الأسعار، لذلك نشهد تراجعات فى البيع، الأمر الذى خلق عبئ على القطاع، لكن هناك محاولات دائمة لاستيعاب الموقف والتعامل بقدر المستطاع مع المشكلات التى تواجه القطاع، عبر السعى إلى فتح الأسواق الجديدة وفق الرؤية الحكومية للنهوض بالصادرات المصرية فى كافة القطاعات الإنتاجية ومنها بالتأكيد قطاع الصناعات الجلدية بوصفه أحد القطاعات التى تملك ميزة وقيمة مضافة.