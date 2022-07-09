اليوم السابع
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السبت، 09 يوليه 2022 03:24 م
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سافر بأمان فى عيد الأضحى واحفظ جسمك من الأمراض بهذه النصائح

السبت، 09 يوليه 2022 02:00 م
سافر بأمان فى عيد الأضحى واحفظ جسمك من الأمراض بهذه النصائح نصائح للسفر في العيد بأمان
كتبت إيناس البنا

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مع ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى يرغب الكثير في تقضية الوقت على الشواطئ للتخفيف من الحر الشديد، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

تكثر بعض الأمراض في فصل الصيف أخطرها ضربة الشمس والحروق الجلدية والتسمم الغذائي، وعادة ما يكون شهرى يوليو وأغسطس من أكثر الشهور التي تجلب أمراض الصيف.

ووفقا لتقرير موقع "harvardhealth" أهم نصائح يجب اتباعها خلال اجازات العيد تشمل :

1. اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، قبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد  التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2تغطية أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3.  غسل أي جروح خطيرة بالماء وتغطيتها وعند التعرض لأى  عضة يجب فحصها من قبل الطبيب.

4.  لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5.     تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون.

6.   مارس أساليب جيدة لسلامة الأغذية لتجنب الإصابة بالمرض من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصدر اللحوم.

7.   افصل الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، ولا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8.   تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.

 


أمراض الصيف

فصل الصيف وعيد الأضحى

عيد الأضحى في الصيف

ضربة الشمس

نصائح للسفر في العيد



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