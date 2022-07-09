بعد تقييده.. مقتل شخص تحت تهديد السلاح فى شوارع قرية الرغامة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شخص مصرعه مساء اليوم، فى ليلة عيد الأضحى، بعد إصابته بضربات "شوم" على جسده، على يد مجموعة من الأشخاص بعد تربصهم له ولأفراد عائلته لخلاف بينهما، فى قرية الرغامة البلد بمركز كوم أمبو محافظة أسوان.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوصول أحد الأشخاص إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، مصاب بجروح وكدمات متفرقة فى الرأس والجسد يدعى "سيد.ا" فى العقد الخامس من عمره، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وكلف مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحثى لمعرفة سبب ارتكاب الجريمة والوصول إلى المتهمين، وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة كوم أمبو، أن المجنى عليه من عائلة تسمى "الزرقانى" ونشب بينها وبين عائلة "الوكيل" خلاف على قطعة أرض بقرية الرغامة البلد.

وتطور الخلاف بين العائلتين خاصة بعد قيام عائلة الزرقانى بالاعتداء على شاب من عائلة الوكيل يسمى "أحمد" وتم تقييده وتوثيقه بالحبال بعد الاعتداء عليه.

تطور الأمر لتربص عائلة الوكيل بعائلة الزرقانى انتقاما منهم بعد تعديهم على أحد أبنائهم، وجهزوا السلاح ووسط المارة أوقفوا مجموعة منهم وقيدوهم بعد أن أجلسوهم على الأرض وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء، ثم اعتدوا عليهم بالشوم والعصى، وهو الأمر الذى تسبب فى وفاة أحدهم متأثرا بإصابته من الاعتداء.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة كوم أمبو وتدخلت الشرطة للقبض على مجموعة من المتهمين المتورطين فى الواقعة وجارى اتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.