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بايدن يوقع مرسوما بتخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار

السبت، 09 يوليه 2022 06:00 ص
بايدن يوقع مرسوما بتخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة على مرسوم حول تخصيص 400 مليون دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

جاء في مرسوم بايدن: "أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات... لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا".

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضمن 4 راجمات صواريخ HIMARS وألف قذيفة من عيار 155 ملم وعربات تكتيكية وقطع الغيار وغير ذلك من الأجهزة والمعدات.

يذكر أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية بلغ 7.3 مليار دولار.


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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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