وكالات

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أكد التلفزيون الرسمي السريلانكى، أن متظاهرين اقتحموا مقر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا في العاصمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

شرع حجاج بيت الله الحرام في رمى الجمرة الكبرى، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25"، وفقا لروسيا اليوم.

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن إن المحادثات التي جمعت بينه وبين نظيره الصيني وانج يى، كانت مفيدة وصريحة وبناءة.

أعلن الرئيس الأنجولي الحالي، جواو لورنكو اليوم السبت الحداد الوطني لخمسة أيام، غداة وفاة الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس - الذي ترأس البلاد لمدة 38 عاما - في أحد المستشفيات ببرشلونة .

لقي 16 شخصا مصرعهم في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات المفقودين بعد أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة مئات الخيام بالقرب من موقع حج هندوسي شهير. عشرات الآلاف من المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى، بمدينة القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية اليوم السبت، إن 150 ألف مصلي أدوا صلاة العيد بالمسجد. الملك سلمان بن عبد العزيز: نهنئ المسلمين بعيد الأضحى ونفخر بشرف خدمة الحجاج هنأ العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، جميع المسلمين في العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن فخره بشرف خدمة حجاج بيت الله.